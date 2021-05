Covid: ministro Turismo francese, Parigi lavora su lista Paesi extra Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese sta lavorando su una lista di Paesi fuori dall'Ue dove i cittadini si potranno recare quest'estate. Lo ha detto il ministro del Turismo francese, Jean-Baptiste Lemoyne, parlando all'emittente "Europe 1". "Ci sono Paesi dove le varianti del coronavirus sono ancora molto attive, per cui lavoreremo sulla lista", ha affermato il ministro spiegando che i Paesi saranno divisi in "verdi, arancioni e rossi" a seconda del rischio legato al Covid. Secondo Lemoyne, Parigi sta lavorando a questa lista in coordinamento con i partner europei. (Frp)