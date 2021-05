Covid: Pedica (Cdem), Regione Lazio ascolti medici famiglia, non umiliare categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "ascolti i medici di famiglia, che dichiarano lo stato di agitazione per il mancato rispetto degli accordi integrativi relativi alla vaccinazione". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "Non si può continuare a indebolire e umiliare una categoria - aggiunge - che è di fondamentale importanza nel sistema sanitario. I medici di famiglia hanno un contatto costante con i loro pazienti e conoscono alla perfezione le loro patologie. Grazie al loro lavoro sono state salvate molte vite dal virus e da altre malattie. Consegnare solo una manciata di dosi di vaccini è veramente un offesa per la categoria. Sono al loro fianco contro una politica che non li rappresenta e non li valorizza come meriterebbero". (Com)