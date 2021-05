Omofobia: Mirabelli (Pd) su ddl Zan, a Milano bella manifestazione per chiedere una cosa normale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo Pd al Senato e Capogruppo Pd in Commissione Giustizia al Senato, dopo aver partecipato alla manifestazione di sostegno alla Legge Zan all'Arco della Pace a Milano, ha dichiarato: "Bella manifestazione. Tante persone a chiedere che venga semplicemente riconosciuto ciò che dovrebbe essere normale, che due ragazze o due ragazzi possano camminare liberamente mano nella mano senza essere aggrediti perché omosessuali o che chi sceglie il doloroso percorso per cambiare sesso non sia discriminato o oggetto di odio e violenze. In fondo il ddl Zan è semplicemente questo! Una legge di civiltà a garanzia dei diritti di tutte e tutti. La festa di oggi, pacifica e gioiosa, non merita di subire la rabbia e l'oscurantismo di chi vuole lasciare le cose come stanno e lasciare nella paura chi vuole solo essere sé stesso. Dopo oggi, torneremo in Senato più convinti del fatto che stiamo portando avanti una battaglia giusta e di civiltà che serve a tutte e tutti, al Paese intero per battere odio e violenza".(Com)