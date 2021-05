© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- DI seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIn occasione del Giorno della memoria dedicato delle vittime del terrorismo, viene presentato "Milano, le stragi e il terrorismo - Museo Diffuso Urbano", il sito all'interno del portale istituzionale del Comune che ospita la nuova mappa interattiva di Milano con le storie delle vittime e i luoghi del terrorismo. Partecipano il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, l'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini, insieme al coordinatore regionale per la Lombardia di AIVITER Maurizio Campagna e ai rappresentanti della Fondazione Carlo Perini e dell'Associazione familiari vittime della strage di piazza Fontana.Casa della memoria, via Confalonieri 14 (ore 11.30)VARIEConvegno inaugurale di Bit Digital Edition. Partecipano Luca Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale Fiera Milano; Alfonso Morvillo, Coordinatore del Rapporto Italiano sul Turismo - CNR IRISS; Caroline Bremner, Responsabile ricerche sui viaggi di Euromonitor International; Alessandra Priante, Direttore Europa dell’organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite; Thierry Breton, Commissario europeo responsabile per il mercato interno; e Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo. Modera: Magda Antonioli, Direttore ACME Università Bocconi. Disponibile in lingua inglese.Evento online (ore 11) (Rem)