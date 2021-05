Business news: Vietnam, produzione industriale cresciuta del 24 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale del Vietnam è cresciuta ad aprile del 24,1 per cento su base annua. Lo ha reso noto l’Ufficio generale di statistica vietnamita, attribuendo l’espansione all’impatto positivo degli accordi di libero scambio. Nei primi quattro mesi la produzione industriale è aumentata del dieci per cento rispetto al periodo corrispondente del 2020, spinta dalle industrie manifatturiera e di processo (12,7 per cento), dai settori dalla distribuzione idrica e del trattamento delle acque (7,5 per cento), dalla generazione di elettricità (6,6 per cento). In particolare, la produzione di metalli ha registrato un aumento del 37,9 per cento, quella di veicoli motorizzati del 32,9 per cento e quella di mobili del 17,6. In controtendenza il comparto minerario, con una flessione del 5,7 per cento. Il primo aprile risultava un incremento degli occupati dell’1,5 per cento su base mensile e dell’1,8 per cento su base annua. (Fim)