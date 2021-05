Business news: Cina, Fidelity Investments dimezza la valutazione delle sue azioni in Ant Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense di gestione patrimoniale Fidelity Investments ha dimezzato la valutazione delle sue azioni in Ant Group, la compagnia cinese di tecnologia finanziaria di proprietà del miliardario Jack Ma (fondatore di Alibaba) e oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità statali di regolamentazione. Lo riporta il "Wall Street Journal". La valutazione data lo scorso febbraio ad Ant Group è di 144 miliardi di dollari, nettamente inferiore rispetto a quella da 295 miliardi di dollari risalente alla fine dell’agosto del 2020. Nell’autunno scorso le autorità cinesi hanno bloccato la quotazione da 37 miliardi di dollari di Ant Group sulle borse di Shanghai e Hong Kong, una delle operazioni finanziarie più grandi della storia. La decisione è stata assunta a seguito di un discorso tenuto da Jack Ma a Shanghai, nel quale il miliardario ha fatto appello per una riforma del sistema regolatorio in Cina. (Cip)