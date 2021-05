Business news: Cina, mercato smartphone in crescita del 30 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato cinese degli smartphone ha registrato una crescita del 30 per cento su base annua nel primo trimestre dell'anno. Lo ha reso noto tramite un rapporto la società di ricerche di mercato globale International Data Corporation (Idc). La Cina, insieme ad altre aree del Pacifico, ha notevolmente contribuito alla ripresa accelerata del mercato globale degli smartphone, con metà degli smartphone mondiali spediti in quelle regioni nei primi tre mesi del 2021, si legge nel rapporto. Durante il periodo in esame, i fornitori di smartphone globali hanno venduto quasi 346 milioni di dispositivi, con un aumento del 25,5 per cento su base annua. Nei primi tre mesi del 2021, il colosso cinese Xiaomi ha spedito 48,6 milioni di smartphone, con un aumento del 64,8 per cento su base annua. L'azienda si è aggiudicata il 14,1 per cento del mercato globale degli smartphone in termini di spedizioni durante il periodo, conquistando il terzo posto a livello globale. I marchi Oppo e Vivo si sono classificati al quarto e quinto posto a livello globale con una quota di mercato rispettivamente del 10,8 per cento e del 10,1 per cento, come mostrano i dati Idc. (Cip)