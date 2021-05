Business news: India, tasso disoccupazione vicino all’otto per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in India ha sfiorato l’otto per cento ad aprile, toccando il livello più alto da quattro mesi: 7,97 per cento, con un picco del 9,78 per cento nelle aree rurali, contro il 7,13 per cento di quelle agricole. Le stime sono del Centro per il monitoraggio dell’economia indiana (Cmie), la cui metodologia si basa sull’osservazione regolare nel tempo di un campione di alcune migliaia di persone. Secondo l’istituto sono stati persi 7,5 milioni di posti di lavoro. Il peggioramento della situazione occupazionale è attribuito alle chiusure disposte a livello locale per contenere la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus e le condizioni dovrebbero rimanere difficili a breve termine. (Inn)