Scozia: Sturgeon esalta vittoria Snp e rilancia, referendum indipendentista "questione di principio"

- Nessuno è stato in grado di prevedere l’ottimo risultato ottenuto dal Partito nazionale scozzese (Snp) alle elezioni parlamentari e ora il referendum sull’indipendenza “è una questione di principio”. Lo ha detto la premier in carica e leader dell’Snp, Nicola Sturgeon, nel suo discorso per celebrare la vittoria elettorale dopo il voto espresso giovedì scorso. La leader dell’Snp ha spiegato che se il suo partito otterrà 62 seggi elettorali, pari all’85 per cento del totale in palio, si tratterebbe di una nettissima affermazione. "Voglio ringraziare il popolo scozzese per aver riposto ancora una volta la sua fiducia in me e nell’Snp. Lavoreremo per ripagare quella fiducia ogni giorno", ha detto Sturgeon, garantendo che lavorerà per tutti gli scozzesi, anche per coloro che non hanno votato per lei. Compiti prioritari, secondo la premier, il ritorno alla normalità dopo la pandemia di Covid-19 e la ripresa economica, ma anche la più volta conclamata questione del referendum indipendentista. "Il popolo scozzese deve avere il diritto di decidere il proprio futuro quando la crisi Covid sarà passata". (segue) (Rel)