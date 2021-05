Scozia: Sturgeon esalta vittoria Snp e rilancia, referendum indipendentista "questione di principio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la prima ministra scozzese, la maggioranza pro indipendenza sarà ancora più forte rispetto all'ultima legislatura. "Sia l'Snp che i Verdi scozzesi hanno confermato un chiaro impegno a favore del referendum sull'indipendenza entro la fine della prossima legislatura. Ed entrambi abbiamo chiarito che i tempi di un referendum dovrebbero essere decisi dalla maggioranza semplice dei parlamentari scozzesi", ha detto Sturgeon. Non c’è "alcuna giustificazione democratica" per cui il premier britannico, Boris Johnson, debba impedire il referendum. "Se i conservatori agiranno in modo simile, non si porranno all’opposizione nei confronti dell’Snp ma contro la volontà diretta del popolo scozzese. Dimostreranno in modo definitivo che il Regno Unito non è un’alleanza fra pari e sorprendentemente che Westminster non lo vede più come un'unione volontaria fra nazioni", ha aggiunto Sturgeon, secondo cui una ferma opposizione di Londra al referendum sarebbe “già di per sé un argomento molto importante affinché la Scozia diventi un Paese indipendente". (Rel)