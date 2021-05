Business news: Thailandia, le grandi aziende si muovono per sfruttare gli incentivi all'elettromobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le grandi aziende della Thailandia si sono mobilitate per trarre vantaggio dagli ambiziosi obiettivi tracciati dal governo di quel Paese nel settore dell'elettromobilità. Bangkok punta a divenire il principale hub per la produzione di vetture elettriche del Sud-est asiatico entro il prossimo decennio: Per conseguire tale ambizione, il Comitato nazionale per le politiche sulla mobilità elettrica ha delineato l'obiettivo di convertire all'elettromobilità la metà della capacità di produzione di automobili nazionale entro il 2030, arrivando così a produrre un milione di vetture elettriche ogni anno. In risposta alla visione tracciata dal governo thailandese, i principali attori di settori quali l'automotive, e la generazione di energia hanno intrapreso rapidi preparativi per l'investimento nelle infrastrutture per l'elettromobilità, in vista di un consistente aumento delle utenze nei prossimi anni. (Fim)