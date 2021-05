Business news: automotive, Nissan cede la propria partecipazione in Daimler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di automobili giapponese Nissan Motor ha annunciato la vendita della sua partecipazione della concorrente tedesca Daimler - una quota di circa l'1,5 per cento - tramite una procedura di offerta accelerata. Lo riferisce la stampa giapponese, ricordando che il costruttore francese alleato di Nissan, Renault, aveva ceduto a sua volta una partecipazione minoritaria in Daimler lo scorso marzo. Nissan e Renault si erano scambiati quote di Daimler un decennio fa, nell'ambito delle misure tese a rafforzare il loro partenariato industriale. Daimler e Renault hanno comunicato all'inizio di quest'anno che la vendita delle quote non comporterà l'interruzione della collaborazione tra le due case automobilistiche; fonti aziendali citate dal quotidiano "Nikkei" affermano però che la cessione delle partecipazioni azionarie segna l'epilogo di un progetto di progressiva integrazione delle operazioni che non si è mai materializzato. Il titolo di Daimler ha perso il 4,6 per cento sulla borsa di Francoforte il 4 maggio; la cessione della quota azionaria potrebbe fruttare a Nissan circa 1,2 miliardi di euro. (Git)