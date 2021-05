Business news: Cina, piccole e medie imprese in crescita di 0,5 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla ripresa economica post Covid-19 l'attività delle piccole e medie imprese (Pmi) cinesi è migliorata nel primo trimestre dell'anno, con l'indice di sviluppo aumentato di 0,5 punti a 87,5. Secondo l'Associazione cinese delle piccole e medie imprese, è il livello di espansione più alto dallo stesso periodo dello scorso anno. L'indice contiene più sottoindici per valutare le prestazioni e le aspettative delle Pmi, una lettura superiore a 100 riflette una tendenza al rialzo negli affari mentre una lettura inferiore a 100 indica una vitalità ridotta. I sottoindici macroeconomia, finanziamento, costo e forza lavoro sono stati tutti superiori a 100 nel periodo gennaio-marzo. Durante il periodo in oggetto, la fiducia delle imprese tra le Pmi è stata ulteriormente ripristinata, le aspettative del mercato hanno continuato a migliorare e le tensioni di cassa sono state allentate, ha reso noto l'istituto, citando le misure cinesi a favore come le politiche monetarie mirate della banca centrale che hanno abbassato le pressioni finanziarie. (Cip)