Roma: questura vieta manifestazione sovranista, Raggi "città è antifascista"

- "Le parole di Giuliano Castellino non mi fanno paura e non mi faranno arretrare di un passo. Roma è e resterà antifascista. Ps: fieri del mio odio? Io non odio nessuno". Lo ha scritto in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando le affermazioni con cui, attraverso un blog, Giuliano Castellino di Forza Nuova ha replicato al blocco della manifestazione sovranista organizzata che dal gruppo Area per oggi a Roma. La protesta era in programma a Bocca della Verità ma è stata interdetta dalla questura per rischio assembramenti. Per sabato 22 maggio è stata indetta una nuova manifestazione. La replica di Castellino è arrivata dopo il post Facebook in cui Raggi aveva spiegato: "I fascisti a Roma non sfilano. E' inaccettabile la manifestazione di Area prevista per oggi pomeriggio a Roma a piazza Bocca della Verità. Roma e' orgogliosamente antifascista". "Raggi il volto dell'antifascismo. Fieri del tuo odio - la replica di Castellino -. La peggiore sindaca di Roma" che "si schiera con la Questura, si mette elmetto e manganello e diventa sceriffa". A difendere la sindaca anche l'assessore al Personale Antonio De Santis: "Siamo fieri di avere una sindaca col coraggio di dire no alle sfilate fasciste. Castellino la definisce Sceriffa. Ma non è necessario essere sceriffa, basta essere un vero Sindaco quale è", ha scritto su Twitter. E il consigliere M5s Paolo Ferrara che sempre sui social ha affermato: "Un sorvegliato speciale del tribunale che dice alle persone di non indossare la mascherina dopo che il Covid ha ucciso 122 mila italiani non si può permettere di mettere la parola odio accanto a Virginia Raggi. La credibilità di Castellino è zero come quella dei fascisti a Roma". (Rer)