Business news: Cina, al via la prima Esposizione internazionale dei prodotti e dei consumatori di Hainan

- La prima Esposizione internazionale dei prodotti e dei consumatori della Cina (China international consumer products expo), che si tiene dal 7 al 10 maggio nella provincia insulare di Hainan, nel sud del Paese, darà nuovo impulso allo sviluppo dell'isola. "La fiera realizzerà transazioni dirette tra acquirenti e venditori globali, introdurrà beni di consumo esteri di alta qualità e supplirà alla carenza di forniture nazionali di prodotti di fascia alta", ha affermato Wang Bingnan, viceministro cinese del Commercio. Secondo l'ufficio provinciale per lo sviluppo economico internazionale, l'esposizione durerà quattro giorni e si concentrerà sui prodotti di consumo di fascia alta, attirando la partecipazione di oltre 1.300 marchi da 69 paesi e regioni. Coprendo 80 mila metri quadrati di spazio espositivo, si prevede che la fiera attirerà più di 20 mila acquirenti e oltre 200 mila visitatori. Con prodotti tra cui gioielli, cibo e prodotti per la salute di marchi importanti, "la fiera costruirà una mostra globale e una piattaforma commerciale per prodotti di consumo internazionali, che contribuirà a trasformare Hainan in una destinazione di consumo turistico internazionale", ha aggiunto Wang. (Cip)