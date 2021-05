Business news: Cina, superata la Spagna come primo mercato per i sigari cubani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta la Cina è diventata il mercato internazionale numero uno per volume di vendite del produttore di sigari cubani Habano, prevalendo nel 2020 su Spagna, Francia, Germania e Svizzera. Lo ha comunicato la stessa società cubana in una conferenza stampa tenuta come parte dell'evento virtuale Habanos World Days, rendendo noti i risultati finanziari dello scorso anno. Le vendite in Cina, che includono anche Hong Kong e Macao, sono state particolarmente forti negli ultimi sei anni, con un aumento di oltre il 50 per cento. Secondo Habanos, le vendite in Cina sono aumentate del 5 per cento solo lo scorso anno. I dirigenti cubani hanno presentato un sigaro celebrativo progettato appositamente per il mercato cinese, l'Hoyo de Monterrey Primaveras Year of the Ox, accennando ad uno nuovo record previsto per il prossimo anno. A seguito della crisi affrontata dalla società cubana durante la pandemia di Covid-19, con una diminuzione del 4 per cento delle entrate a 507 milioni di dollari, Habanos ha stimato che la Cina è al primo posto per le vendite i sigari cubani, mentre l'Europa è ancora il mercato regionale più importante. Nel 2020, l'Europa ha coperto il 60 per cento delle vendite di Habanos. (Cip)