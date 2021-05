Business news: Hugo Boss prevede rapido aumento vendite nella Cina continentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa di moda tedesca Hugo Boss prevede che le vendite nella Cina continentale continueranno a crescere rapidamente, nonostante gli appelli al boicottaggio dei marchi occidentali da parte di consumatori cinesi lanciati a fine marzo per via delle posizioni assunte da molte aziende contro il lavoro forzato nello Xinjiang. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda, Yves Mueller. "La società ha visto le vendite del primo trimestre quasi raddoppiare nella Cina continentale e ci aspettiamo che tale tendenza continui invariata nonostante gli appelli al boicottaggio", ha detto ai giornalisti il dirigente. Rispetto al primo trimestre del 2019, le vendite sono aumentate del 29 per cento nella Cina continentale e Mueller ha confermato che questa tendenza è proseguita all'inizio del secondo trimestre. Le azioni di Hugo Boss sono aumentate del 4,2 per cento. (Cip)