Business news: Taiwan, il produttore di semiconduttori MediaTek in crescita del 78 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di semiconduttori di Taiwan MediaTe ha registrato una crescita record del 78 per cento rispetto all'anno precedente nel primo trimestre del 2021. Come riporta "Taiwan News", con un valore di mercato di 62 miliardi di dollari, la società con sede a Hsinchu è diventata il più grande produttore globale di chip mobili nel 2020, con una quota del 32 per cento. Sebbene il produttore statunitense Qualcomm rimanga ancora il più grande fornitore di chipset 5g al mondo, MediaTek sta recuperando rapidamente ed è ben posizionato per raddoppiare la sua quota di mercato nelle spedizioni globali di smartphone nel 2021. Da quando Washington ha introdotto sanzioni nei confronti del colosso cinese Huawei, i produttori cinesi di smartphone, molti dei quali clienti di MediaTek, hanno effettuato ordini di grandi dimensioni per chip mobili con la società taiwanese. (Cip)