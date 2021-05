Business news: le aziende asiatiche accelerano la transizione verso il Bitcoin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende asiatiche stanno incrementando le loro scommesse sulle criptovalute in concomitanza con il boom dei prezzi in corso dallo scorso anno. Il colosso dei videogiochi sudcoreano Nexon ha seguito l'esempio di Tesla e dello specialista dei pagamenti digitali, investendo 100 milioni di dollari in Bitcoin. Lo scorso 28 aprile l'azienda sudcoreana ha annunciato la conversione di parte della sua liquidità in criptovalute, acquistando 1.717 Bitcoin ad un prezzo medio di 58.226 dollari, incluse spese e commissioni- L'azienda, che opera anche in Giappone ed è quotata alla borsa di Tokyo, è stata fondata nel 1994 dal miliardario sudcoreano Kim Jung-ju, ed è uno dei principali sviluppatori di videogiochi per PC e smartphone. (Git)