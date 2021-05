Business news: Cina, in calo i titoli del settore sanitario e del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali titoli azionari cinesi della sanità e del turismo hanno registrato una brusca flessione al termine delle festività del Primo maggio. L'indice della borsa cinese Csi 300 ha ceduto l'1,3 percento al termine della sessione di contrattazioni mattutino, mentre l'indice composito di Shanghai (Ssec) è calato dello 0,2 per cento. L'indice ChiNext (Cnt) ad alto contenuto tecnologico ha registrato una flessione del 3,2 per cento. Il sottoindice sanitario è stato il peggiore del Csi 300: il titolo del gruppo farmaceutico Shanghai Fosun ha registrato una flessione del 26 per cento a Hong Kong sulla prospettiva di un aumento dell'offerta globale. Anche i titoli del settore turistico hanno ceduto terreno nonostante l'aumento del numero di viaggiatori durante la pausa rispetto all'anno precedente. Songcheng Performance Development è sceso del 6,6 per cento, mentre il China Tourism Group Duty Free ha perso il 4,7 per cento. (Cip)