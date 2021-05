Business news: smartphone, Xiaomi supera Apple per quota di mercato in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota di mercato del produttore cinese di smartphone Xiaomi in Europa è stata del 23 per cento nel primo trimestre 2021, alle spalle di Samsung (con il 35 per cento della quota di mercato), ma davanti ad Apple (19 per cento). Xiaomi si classifica così al secondo posto nel mercato degli smartphone europeo. Lo ha dichiarato il vicepresidente dell'azienda, Zeng Xuezhong, tramite un post pubblicato sul social media Sina Weibo. E' la prima volta che Xiaomi si classifica al secondo posto tra i maggiori costruttori di Smartphone in Europa. In Spagna, in particolare, Xiaomi è prima per vendite da cinque trimestri consecutivi. L'aumento delle spedizioni di Xiaomi in Europa è in parte dovuto alla contrazione del business degli smartphone di Huawei, che ha subito un duro colpo a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. (Cip)