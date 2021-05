Business news: webinar organizzato dall'ambasciata e Ice sul mercato delle macchine utensili in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto il webinar organizzato dall'ambasciata d'Italia a Pechino e Agenzia Ice volto alla presentazione dello studio sull'industria delle macchine utensili "Chinese machine tool industry", commissionato da Agenzia Ice e dall’Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione (Ucimu) alla società di consulenza cinese "Daxue Consulting". Lo rende noto la sede diplomatica italiana in un comunicato. I lavori sono stati aperti dall'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, dal presidente dell'Agenzia Ice, Carlo Ferro, e dalla presidente di Ucimu, Barbara Colombo. Durante l'evento online, al quale hanno partecipato un folto numero di imprese italiane del settore - appartenenti a Ucimu, Confindustria e alla Camera di commercio italiana in Cina - sono stati sottolineati gli importanti punti emersi dallo studio, e in particolare le opportunità che la favorevole congiuntura economica attraversata dalla Cina e le profonde trasformazioni in atto nel suo apparato produttivo offrono al comparto dei macchinari a tecnologia avanzata di cui l'Italia è tra i principali produttori mondiali. Lo studio mette altresì in luce come stia proseguendo il forte processo di modernizzazione e digitalizzazione del comparto produttivo cinese, identificando ad esempio nell'automotive e nell'elettronica di consumo i settori chiave con il maggior potenziale di crescita in termini di domanda di macchinari. (Cip)