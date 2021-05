Business news: Agenzia Ice organizza partecipazione aziende al Ciie 2021 di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia Ice intende organizzare una partecipazione espositiva di aziende italiane in presenza in occasione della quarta edizione della China International Import Expo (Ciie) 2021, in programma dal 5 al 10 novembre, presso il National Exhibition and Convention Centre (Neec) di Shanghai. Il costo dell'adesione sarà gratuito per il primo modulo espositivo boase di 12/9 metri quadri e di 500 euro al metro quadro per ogni ulteriore spazio espositivo richiesto. La scadenza delle adesioni è fissata per il 15 maggio prossimo, fatte salve ulteriori proroghe fino a esaurimento spazio. Per le specifiche caratteristiche della manifestazione ed in considerazione dell'attuale situazione di oggettiva difficoltà negli spostamenti, all'ingresso in Cina e della possibile presenza di misure di contenimento, le aziende dovranno comunque garantire la presenza in fiera anche attraverso rappresentanti in Cina. (Com)