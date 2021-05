Business news: India autorizza sperimentazioni 5G senza compagnie cinesi, Cina esprime “rammarico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha approvato la conduzione di sperimentazioni per l’uso e le applicazioni della telefonia mobile di quinta generazione (5G). La lista delle aziende autorizzate, pubblicata dal ministero delle Comunicazioni, comprende Bharti Airtel, Reliance JioInfocomm, Vodafone Idea e Mtnl. La durata prevista per le prove è di sei mesi e i test dovranno essere effettuati in contesti urbani, semi-urbani e rurali. L’elenco non include compagnie cinesi. Per questo l’ambasciata della Cina in India ha espresso “rammarico”. Il portavoce Wang Xiaojian ha dichiarato che “escludere le società di telecomunicazioni cinesi dalle sperimentazioni non solo danneggerà i loro legittimi diritti e interessi, ma ostacolerà anche il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale indiano, cosa che non favorisce l’innovazione e lo sviluppo delle industrie indiane collegate”. (Inn)