Business news: Di Stefano apre conferenza su cooperazione scientifica e tecnologica con il Vietnam

- Il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano ha aperto insieme al vice ministro vietnamita per la Scienza e la Tecnologia, Bui The Duy, la conferenza Italia-Vietnam sulla cooperazione scientifica e tecnologica. Organizzata dal ministero vietnamita della Scienza e della Tecnologia e dall'ambasciata d'Italia a Hanoi, la conferenza ha presentato i risultati dei 30 anni di cooperazione tra i due Paesi in ambito scientifico, con 7 protocolli esecutivi, oltre 50 progetti congiunti e 153 accordi bilaterali tra centri di ricerca e università dei due Paesi per promuovere ricerca e scambi di studenti. "La diplomazia scientifica è una parte importantissima della nostra politica estera - ha dichiarato il sottosegretario - poiché scienza e tecnologia sono gli ingredienti primari della crescita economica e dell'avanzamento dell'umanità nei settori del futuro”. (Com)