Business news: Tesla svilupperà piattaforma dati per i proprietari delle auto in Cina

- Il produttore statunitense di veicoli elettrici Tesla sta sviluppando una piattaforma per i proprietari di auto in Cina che consentirà loro di accedere ai dati generati dai loro veicoli. Lo ha reso noto in un comunicato l'azienda statunitense, che a Shanghai ha già presentato le sue Model 3 e Model Y. Questa è la prima volta che una casa automobilistica annuncia l'intenzione di consentire ai clienti di accedere ai dati delle auto in Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo. Negli ultimi anni, le case automobilistiche hanno equipaggiato i veicoli con telecamere e sensori per catturare immagini. Il controllo dell'utilizzo, della trasmissione e dell'archiviazione di queste immagini è una questione aperta per l'industria e per le autorità di regolamentazione. Il mese scorso la Cina ha pubblicato una bozza di regole per garantire la sicurezza dei dati generati dalle auto intelligenti. I dati raccolti dalle auto elettriche Tesla in Cina sono archiviati nella Repubblica popolare, come ha fatto sapere un dirigente della società automobilistica all'emittente cinese "Cgtn". (Cip)