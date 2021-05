Business news: Cina, il magnate delle batterie Zeng 41mo tra i più ricchi al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un patrimonio netto di 34,5 miliardi di dollari, Robin Zeng Yuqun, fondatore e presidente del più grande produttore di batterie in Cina, Contemporary amperex technology (Catl), si colloca al 41mo posto nella classifica mondiale delle persone più ricche al mondo stilata dalla rivista statunitense "Forbes". Messi insieme, i nove più alti dirigenti e investitori di Catl presentano un capitale complessivo di 72 miliardi di dollari. Nell'ultimo anno, le azioni di Catl sono salite di oltre il 150 per cento alla borsa di Shenzhen. Questi risultati della società cinese fondata nel 2011, che rifornisce Tesla, Bmw, Volkswagen e Geely, sono strettamente collegati al boom dei veicoli elettrici in Cina. Secondo "Forbes", la Repubblica popolare sta promuovendo lo sviluppo sostenibile con l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060, e "circa due terzi dei miliardari dell'energia pulita provengono dalla Cina". Andando di pari passo con l'industria dei veicoli elettrici cinesi, "il successo di Catl dovrebbe continuare fintanto che il mercato automobilistico cinese adotterà i veicoli elettrici come principale direzione di sviluppo", ha dichiarato Feng Shiming, analista del settore automobilistico. "Ciò significa che è improbabile che Catl possa perdere la sua posizione dominante nel settore delle batterie per veicoli elettrici", ha osservato Feng. Secondo la società di monitoraggio del mercato Canalys, le vendite di veicoli elettrici in Cina dovrebbero crescere di oltre il 50 per cento quest'anno. Ciò aiuterà i fornitori di componenti per auto elettriche a trarre notevoli vantaggi dalla domanda in forte crescita. (Cip)