Business news: 5G, SoftBank intenta causa a Rakuten per il caso di spionaggio industriale

- Il colosso delle telecomunicazioni giapponese Softbank Corp. ha annunciato il 6 maggio d'aver intentato causa ad un ex dipendente e alla società rivale Rakuten Mobile Inc per l'utilizzo illegale di informazioni proprietarie in merito alla tecnologia 5G sottratte dall'ex dipendente. La causa è stata intentata press la Corte distrettuale di Tokyo, ed è corredata da una richiesta di risarcimento danni da un miliardi di yen (9,1 milioni di dollari). SoftBank chiede anche il blocco e la distruzione delle stazioni base di Rakuten che sarebbero state realizzate col contributo delle informazioni trafugate. Rakuten ha replicando affermando che le indagini interne effettuate dall'azienda non hanno evidenziato alcun utilizzo di tecnologie o segreti commerciali di Softbank, e si è detta pronta a rispondere in sede giudiziaria. Il caso risale allo scorso gennaio, quanto la Polizia giapponese ha arrestato Kuniaki Aiba, che a dicembre 2019 aveva lasciato SoftBank per una posizione presso l'unità di telefonia mobile di Rakuten. L'ingegnere è sospettato di aver trasferito informazioni riservate di Softbank ad un suo account email personale in violazione delle norme giapponesi sulla libera competizione. (Git)