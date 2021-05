Business news: Cina, aumento competizione mette sotto pressione i corrieri espressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei colossi delle consegne espresse cinesi ha chiuso il 2020 in perdita, nonostante l'aumento delle consegne di pacchi, per effetto dell'ingresso nel mercato di un nuovo concorrente sostenuto da Pinduoduo, con una conseguente competizione sui prezzi che ha ridotto i margini di profitto. La società Sto Express è stata particolarmente colpita, con un calo dei profitti netti del 97 per cento su base annua sui ricavi operativi di 21,6 miliardi di yuan, in calo del 6,6 per cento. Best Express ha perso 0,25 yuan per ogni pacco consegnato. J&T Express, un nuovo concorrente sostenuto dal gigante degli acquisti di gruppo Pinduoduo, ha aumentato la pressione sul settore, operando in perdita per espandere in modo aggressivo la propria base d'utenza. (Cip)