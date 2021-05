Business news: società ferroviaria cinese presenta treno a guida autonoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un macchinista cinese ha realizzato un treno a guida autonoma in omaggio alle rovine archeologiche di Sanxingdui di Chengdu, capitale della provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, per contribuire allo sviluppo culturale della città. Il treno, composto da otto vagoni che possono trasportare 2.956 passeggeri, viaggia a una velocità massima di 160 chilometri all'ora e servirà una rete di trasporto urbano che collega il centro di Chengdu con le città limitrofe. I finestrini del treno, inoltre, sono dotati di schermi di visualizzazione potenziati con la tecnologia 5G ed i passeggeri possono utilizzarli per ottenere informazioni online e guardare video in streaming. Il treno della società ferroviaria di Changchun (Crrc), è decorato con elementi di cimeli provenienti dalle rovine della regione del Sichuan, come immagini in bronzo di uccelli e maschere d'oro. Gli archeologi hanno annunciato a marzo di aver trovato sei nuove fosse sacrificali e portato alla luce più di 500 oggetti risalenti a circa 3 mila anni fa presso le rovine di Guanghan, a circa 60 chilometri da Chengdu. Si ritiene che questi oggetti appartengano al regno di Shu, che risale ad almeno 4.800 anni fa ed è durato più di 2 mila anni. (Cip)