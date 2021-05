Business news: Cina, al via a Shanghai expo sulla gestione dei disastri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta nel Centro nazionale esposizioni e congressi di Shanghai l'Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (Edrr), in programma fino al 9 maggio. Più di 300 aziende e istituzioni espongono i loro prodotti e le loro tecnologie in sei settori, tra cui dispositivi di protezione, attrezzature di soccorso di emergenza e servizio di riduzione dei disastri. Un'area speciale è dedicata ai risultati del coordinamento regionale per la riduzione dei disastri nel delta del Fiume Azzurro. Oltre alla fiera, si tengono anche conferenze e forum su temi come la gestione dell'emergenza nucleare, la sicurezza urbana e la prevenzione dei rischi nelle megalopoli. Tra gli organizzatori vi sono gli Uffici municipali e provinciali per la gestione delle emergenze di Shanghai, Zhejiang, Jiangsu e Anhui e il Consiglio per la promozione del commercio internazionale di Shanghai. (Cip)