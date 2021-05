Business news: ministro Petrolio Iraq, raffineria di Kerbala sarà attivata nel settembre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto della raffineria di petrolio di Kerbala, in Iraq, entrerà nella prima fase di attivazione nel mese di settembre 2022. Lo ha annunciato il ministro del Petrolio iracheno, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, ripreso dall'agenzia di stampa ufficiale "Ina". Una volta attivato completamente, ha aggiunto il ministro, l’impianto garantirà al Paese l’autosufficienza al 90 per cento nella produzione di derivati petroliferi. Il progetto contribuirà inoltre ad accelerare lo sviluppo del Paese, ha proseguito il ministro, e fornirà numerosi posti di lavoro per tecnici e disoccupati. (Res)