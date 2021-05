Business news: Egitto, Qalaa Holdings registra ricavi in crescita del 148 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del gruppo egiziano Qalaa Holdings (QHs), leader nel settore dell'energia e delle infrastrutture, sono cresciuti del 148 per cento nel 2020 sostenuti da una robusta crescita della Egyptian Refining Company (Erc), nota come "Mostorod Refining Complex". Lo ha annunciato la società in un comunicato stampa. La crescita del fatturato di Qalaa nell’anno della pandemia è stata trainata principalmente dal contributo di 21,6 miliardi di sterline egiziane (1,14 miliardi di euro) della Erc. Escludendo i ricavi di Erc, la Qalaa Holdings ha registrato entrate per 14,4 miliardi di sterline egiziane (760 milioni di euro) nonostante gli impatti negativi della pandemia di Covid-19. La performance resiliente della società è stata supportata da solidi risultati di Taqa Arabia (l’azienda che gestisce parte della distruzione di gas ed energia elettrica in Egitto) e da migliori prestazioni della National Printing and Nile. Inoltre, sempre secondo quanto riferisce la nota di Qalaa Holdings, l'allentamento delle restrizioni e una graduale ripresa del commercio internazionale hanno determinato un aumento dei volumi delle esportazioni nelle filiali di QHs, in particolare in Ascom, con il gruppo che ha registrato esportazioni totali di 149 milioni di euro durante il 2020. (Cae)