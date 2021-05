Business news: Arabia Saudita per Fmi politiche governative sosterranno risanamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripresa economica in Arabia Saudita si attesterà al 2,1 per cento nel 2021 e proseguirà nel 2022 raggiungendo il 4,1 per cento con le politiche del governo che dovrebbero fornire il necessario risanamento di bilancio nel medio termine. È quanto emerge dalla nota diramata dal Fondo monetario internazionale (Fmi) a conclusione della missione in Arabia Saudita che conferma le previsioni del World Economic Outlook di aprile. Secondo l’Fmi i programmi di sostegno al settore privato attuati dalla Banca centrale saudita (Sama) e dalle banche hanno dato respiro alle piccole e medie imprese (Pmi) e dovrebbero essere ritirati con cautela. Per il Fondo monetario internazionale, “importanti riforme del mercato del lavoro hanno inoltre portato a un aumento significativo della partecipazione femminile alla forza lavoro e dovrebbero migliorare la mobilità lavorativa per gli espatriati che lavorano nel settore privato”. Nella nota di fine rapporto, l'Fmi afferma che “sono benvenute misure per rafforzare l'ambiente per gli investimenti privati. Nel tentativo di far crescere e diversificare l'economia, il settore pubblico dovrà stare attento a non spiazzare il settore privato”. Inoltre, precisa il Fondo, l'impegno dell’Arabia Saudita a ridurre i gas a effetto serra è ben accetto e dovrebbero essere seguiti piani specifici il prima possibile. (Res)