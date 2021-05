Business news: Israele, disoccupazione scesa all’8 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Israele è sceso ad aprile all’8 per cento su base mensile rispetto a marzo, quando si era attestato all’8,9 per cento. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’Ufficio centrale di statistica. Secondo quanto previsto dal governo, le ferie non pagate e le indennità di disoccupazione saranno ridotte del 10 per cento a partire dal 21 maggio, 30 giorni dopo l’annuncio della diminuzione del tasso delle persone non occupate al di sotto del 10 per cento. Tuttavia, il ministro delle Finanze, Israel Katz, ha incaricato il direttore generale dell’Istituto nazionale di previdenza, Meir Spiegel, di non tagliare del 10 per cento le indennità prima del 12 giugno. La pandemia Covid-19 ha provocato un drastico aumento della disoccupazione in Israele. Negli ultimi mesi, tuttavia, la campagna vaccinale ha consentito la riapertura di una serie di attività commerciali, contribuendo a far diminuire la disoccupazione. (Res)