Colombia: l’esercito fa entrare 340 mila litri di carburante a Calì

- L’esercito colombiano ha scortato oggi l’ingresso di 340 mila litri di carburante nella città di Calì, devastata da giorni dai disordini provocati dalla dura repressione delle proteste anti-governative. Lo ha reso noto all’emittente radiofonica “Caracol” il comandante della Terza brigata dell’esercito, generale Miller Nossa, dopo che nelle ultime ore in città una nuova sparatoria ha provocato altri tre feriti. I militari, dopo aver raggiunto un accordo con i trasportatori, hanno scortato i camion in quindici stazioni di servizio nel capoluogo del dipartimento di Valle del Cauca. Nelle prossime ore dovrebbero entrare in città nuovi camion-cisterna per proseguire le operazioni. “Stiamo aprendo dei corridoi umanitari per trasportare cibo per persone e animali. Stiamo anche cercando di fare in modo che l’economia non si fermi”, ha spiegato l’ufficiale. (segue) (Vec)