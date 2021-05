Kosovo: Parlamento, il 7 maggio voto su programma governo Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del nuovo governo del Kosovo guidato da Albin Kurti sarà votato in Parlamento venerdì 7 maggio. Lo ha confermato il ministro della Giustizia kosovaro, Albulena Haxhiu, secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". Haxhiu ha detto he dopo l'approvazione del programma da parte del governo, lo stesso sarà discusso in Assemblea.Il ministro ha anche parlato della questione della garanzia da parte dello Stato per gli ex membri dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) che sono processati all'Aia per crimini di guerra, affermando che la questione non è legalmente regolamentata. Alla domanda se il governo fornirà garanzie all'ex presidente Hashim Thaci e agli altri imputati, Haxhiu ha detto che non "hanno ancora discusso e non hanno ancora ricevuto alcuna proposta dalla difesa degli imputati presso il Tribunale speciale". (Alt)