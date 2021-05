Kosovo: ministra Esteri Gervalla ai parlamentari, Tribunale speciale per crimini Uck "voluto da voi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale speciale dell'Aia per i presunti crimini commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), "non è stato istituito dalla Serbia ma voi". Lo ha detto la ministro degli Esteri del Kosovo Donika Gervalla all'Assemblea nazionale di Pristina rivolgendosi così ai deputati dopo le richieste di dimissioni a lei rivolte per delle dichiarazioni rilasciata nel 2015 quando espresse l'auspicio che le autorità di Pristina collaborassero con la Procura speciale che indaga sui crimini dell'Uck. "Perché non solo voi non avete combattuto ma non avete fatto niente per punire e processare i crimini del dopoguerra, avete cercato di evitarlo, avete permesso la formazione del Tribunale speciale e avete votato a favore dell'istituzione", ha proseguito la ministra. "Il Tribunale speciale non è caduto dal cielo", ha sottolineato. "Siete responsabili del fatto che i vostri leader siano oggi all'Aia. Negando la verità non troverete una soluzione", ha concluso. Gervalla ha anche affermato che come ministro del governo si è impegnata a rappresentare al meglio gli interessi del Kosovo sulla scena internazionale. (segue) (Alt)