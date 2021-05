Ue: Borrell, necessario comprendere cambiamenti in corso a livello globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante ha poi ricordato come il vicinato Ue sia divenuto instabile e competitivo, menzionando in particolare il ruolo di Russia e Turchia. Al contempo, nel vicinato emerge da parte dei cittadini la richiesta di un maggiore impegno dell’Ue, come avviene in Ucraina, Bielorussia, il Nord Africa e il Sahel. “Il modello europeo di libertà, democrazia, solidarietà e diritti civili rimane estremamente attraente”, ha spiegato Borrell, sottolineando la convergenza con la linea del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, su questi temi. “Dobbiamo continuare a investire nei Balcani occidentali per i negoziati di adesione”, ha detto l’Alto rappresentante, puntando sul dialogo Kosovo-Serbia, e ribadendo il sostegno all’Ucraina e al percorso di riforme interne, così come alla Bielorussia, alla Libia e nel Sahel. (Res)