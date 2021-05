Serbia: Vucic, Croazia ci vuole umiliare con un nuovo campo militare in Kosovo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il ministro croato degli Esteri, Gordan Grlic Radman, ha effettuato una visita in Kosovo. In una conferenza stampa congiunta con l'omologa kosovara Donika Gervalla-Schwarz, Radman ha detto che Zagabria sostiene il dialogo tra Belgrado e Pristina e si oppone a qualsiasi modifica ai confini nell'Europa orientale. Il ministro croato ha poi annunciato che il suo Paese formerà un campo militare in Kosovo con l'obiettivo di una maggiore sicurezza. "Abbiamo deciso di creare un campo militare in Kosovo, che contribuirà alla stabilità. (segue) (Seb)