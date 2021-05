© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic-Radman, si trova oggi in visita in Kosovo. Il capo della diplomazia di Zagabria ha in programma a Pristina incontri con la presidente Vjosa Osmani, con il presidente del Parlamento Glauk Konjufca, con il primo ministro Albin Kurti, con il vicepremier Besnik Bislimi e con la ministra degli Esteri Donika Gervalla. (Alt)