Kosovo: Tahiri (Pdk), ministra Esteri Gervalla deve dimettersi (8)

- Le vittime includevano persone sospettate di essere oppositori dell'Uck, nello specifico serbi, rom, ashkali, cattolici, civili considerati presunti collaboratori delle autorità della Serbia, albanesi affiliati o sostenitori della Lega democratica del Kosovo o altri partiti considerati anti-Uck, albanesi che non si univano alla lotta dell'Uck e individui con occupazioni percepite come contrarie all'Uck. I capi d'accusa presuppongono che Thaci, Veseli, Selimi e Krasniqi sono penalmente responsabili a livello individuale per crimini commessi nell'ambito del conflitto non internazionale in Kosovo e come parte di un attacco sistematico contro persone sospettate di opporsi all'Uck. Il 24 giugno 2020 l'Ufficio del procuratore speciale ha presentato un atto di accusa presso il Tribunale speciale del Kosovo (Ksc) contro l'allora presidente del Kosovo, Hashim Thaci, per una serie di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Il 5 novembre, il Ksc ha confermato l'accusa contro Thaci, dopo di che si è dimesso da presidente, citando la necessità di tutelare l'integrità dell'ufficio e del Paese. Thaci è stato trasferito al centro di detenzione del Ksc. Il 9 novembre, Thaci è comparso davanti alla Corte e si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. Formalmente istituito nel 2016 dal parlamento del Kosovo, il Ksc è un tribunale speciale con sede all'Aia che opera secondo la legge del Kosovo ed è composto da giudici internazionali, con la missione di indagare sui presunti crimini di guerra commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) durante il conflitto degli anni '90. (Alt)