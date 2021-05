Serbia: Vucic, Croazia ci vuole umiliare con un nuovo campo militare in Kosovo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ha recentemente deciso di aumentare il suo contingente militare nell'ambito dell'operazione di mantenimento della pace della Nato in Kosovo, e l'operazione Kfor è di particolare importanza per la Croazia, perché si trova nelle nostre immediate vicinanze, il che potrebbe avere implicazioni speciali per la stabilità dell'intera regione", ha detto Radman. La Croazia e il Kosovo, ha detto infine il ministro, sono due Paesi tradizionalmente amici che vedono ottimi rapporti bilaterali. "Il Kosovo è uno Stato indipendente e i Paesi che non hanno accettato la sua indipendenza, se vogliono la pace nel mondo, devono ammettere l'indipendenza. La Serbia deve prendere la decisione giusta in questo senso", ha dichiarato il capo della diplomazia di Zagabria. (Seb)