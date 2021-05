Kosovo: Kurti con sindaco di Atene, "Grecia sostiene liberalizzazione visti in Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti ha ricevuto oggi il sindaco di Atene, Kostas Bakoyannis. Quest'ultimo si è congratulato con Kurti per la sua elezione a premier e per la stabilità che la vittoria alle elezioni ha portato al Paese. Secondo quanto dal governo di Pristina, il premier kosovaro ha elogiato l'attuale livello di relazioni con la Grecia, in particolare con Atene, e ha espresso interesse ad espandere ulteriormente questa cooperazione. Bakoyannis ha espresso la fiducia che l'attuazione delle riforme necessarie in Kosovo, in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea, rafforzerà la prospettiva europea del Kosovo. Il primo cittadino di Atene ha ribadito il sostegno della Grecia al processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Le due parti hanno anche discusso della situazione epidemiologica e delle possibilità di approfondire la cooperazione in vari campi di reciproco interesse. (segue) (Alt)