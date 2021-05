Ue: premier ungherese, la piena occupazione non è un obiettivo utopico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piena occupazione non è un obiettivo utopico. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, durante uno dei workshop del Vertice sociale di Oporto, dedicato a lavoro e occupazione. "Sono stato primo ministro per 16 anni e al centro della mia esperienza c'è stato il tentativo di trovare la chiave per la piena occupazione", ha detto Orban. Per lui l'obiettivo non è impossibile, giacché l'Ungheria è riuscita a ridurre il tasso di disoccupazione "da circa il 12 a circa il 3 per cento". Tuttavia, questo obiettivo richiede un approccio combinato. "Dobbiamo unire le politiche sociali all'obiettivo di un'economia competitiva" e per farlo occorre "connettere politiche di welfare e fiscali". A proposito di quest'ultimo punto, Orban ha detto che Budapest ha "copiato" un'iniziativa del governo polacco di Mateusz Morawiecki, ovvero la totale esenzione dal pagamento delle tasse per i minori di 25 anni. Alle politiche sociali e fiscali devono peraltro coordinarsi adeguate politiche a sostegno della famiglia. A questo scopo l'Ungheria "destina il 5 per cento del suo Pil". "Sostenere le famiglie è positivo per l'occupazione", ha affermato il premier ungherese. Orban ha concluso il suo intervento invitando i colleghi ad accelerare la campagna vaccinale europea contro il coronavirus usando tutti i vaccini a disposizione, anche quelli ancora non autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). (Vap)