Balcani: premier albanese Rama, mini area Schengen può migliorare clima per dialogo Kosovo-Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo migliore di andare avanti nel dialogo tra Kosovo e Serbia è iniziare a lavorare sulle questioni su cui si può concordare per poi affrontare meglio i “temi caldi”. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, nel suo intervento alla Conferenza sullo stato dell’Unione organizzata dall’Istituto universitario europeo di Firenze. Rama ha indicato un progetto concreto a tale scopo: secondo il premier albanese, infatti, bisogna rafforzare il progetto per creare una mini area Schengen regionale con libertà di movimento tra i Paesi balcanici coinvolti. “In questo modo avremo un maggiore spazio per l’interazione economica e sociale”, ha osservato Rama secondo cui, riguardo il dialogo tra Pristina e Belgrado, ciò "aiuterà anche a migliorare la situazione per affrontare i temi caldi”. Secondo il premier albanese, per il dialogo tra Kosovo e Serbia è cruciale cosa vogliono fare Francia e Germania. “Deve tornare una priorità”, ha affermato Rama. (Pav)