Kosovo: esercitazione congiunta fra unità di polizia di Eulex e battaglione Kfor

- Ieri l'unità di polizia della missione dell'Ue sullo stato di diritto in Kosovo (Eulex) ha condotto un’attività di formazione congiunta con il battaglione tattico ungherese dei riservisti della missione Nato Kfor. Come si legge in un comunicato di Eulex, la formazione si è incentrata su attività di monitoraggio della folla e antisommossa a Camp Novo Selo. Alle manovre hanno partecipato 43 membri dell'Eulex e circa 120 soldati del contingente ungherese Fkor, un fatto che dimostra la stretta cooperazione tra le due missioni a favore della sicurezza in Kosovo. L'esercitazione si è concentrata, in particolare, sul rafforzamento della comunicazione e del coordinamento tra Eulex e Kfor, rispettivamente come secondo e terzo elemento di risposta a problemi di sicurezza nel sistema a tre strati che vede la polizia del Kosovo come primo organismo deputato a intervenire. Da giugno del 2018 a oggi, l'unità di polizia formata da Eulex ha partecipato a sette corsi di formazione congiunti con la polizia del Kosovo e Kfor, due con la polizia del Kosovo e 39 con la missione a guida Nato. (segue) (Alt)