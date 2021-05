Ue: premier sloveno Jansa, creazione di buoni posti lavoro è la miglior politica sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di posti di lavoro "ben retribuiti" è la migliore politica sociale che l'Europa può attuare. E' quanto dichiarato oggi dal premier della Slovenia, Janez Jansa, che ha preso parte al Summit sociale di Oporto. "La migliore politica sociale è una politica di creazione di nuovi posti di lavoro ben retribuiti. Per una tale politica sociale abbiamo bisogno di un sistema scolastico che insegni ai giovani non solo molta conoscenza, ma soprattutto come scegliere questa conoscenza e utilizzarla in modo innovativo", ha detto il premier sloveno. Il centro di una buona politica sociale, ha proseguito Jansa, è anche la famiglia e la creazione di un ambiente favorevole per la sua prosperità. (Spm)