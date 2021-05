Libano-Francia: ministro Esteri Le Drian minaccia di inasprire o estendere sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui la situazione politica del Libano non si sbloccasse immediatamente, la Francia potrebbe decidere di “inasprire” o “estendere” le sanzioni imposte contro diverse personalità libanesi. Lo ha detto questa mattina il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in un incontro con la stampa a Beirut, dove è giunto in visita mercoledì sera, 5 maggio. “Dopo otto mesi di blocco, il Libano ha bisogno di un rinnovamento delle sue pratiche politiche e istituzionali”, ha detto Le Drian. “A fronte dell’ostruzionismo delle forze politiche, ho misurato ancora una volta durante la mia visita la vitalità delle forze della società civile libanese”, ha aggiunto il capo della diplomazia francese. “È urgente uscire dallo stallo politico in cui si trova il Paese”, ha detto Le Drian, sottolineando di aver espresso “chiaramente” questa necessità durante i colloqui con i “tre presidenti”: il capo dello Stato, Michel Aoun, il presidente del parlamento, Nabih Berri, e il premier designato, Saad Hariri. (segue) (Res)