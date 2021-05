Kosovo-Serbia: Lajcak (Ue), adesione passa attraverso il dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Lajcak, il dialogo tra Pristina e Belgrado “non può attendere ed è presente in tutto quello che fanno” i governi dei due Paesi. “Sosteniamo pienamente le priorità riguardo lavoro e giustizia ma anche questo passa attraverso il dialogo”, ha aggiunto in riferimento alle priorità indicate dal premier kosovaro Albin Kurti. Il dialogo ha già prodotto molti frutti, secondo Lajcak, e anche se c’è ancora molto lavoro da fare e “la normalizzazione dei rapporti è qualcosa che serve ai due Paesi ed alla regione”. (Pav)